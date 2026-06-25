Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял закон об исполнении бюджета региона за 2025 год. Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Утвердить отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2025 год по доходам в сумме 265,258 млрд рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 140,55 млрд рублей, по расходам в сумме 276,6 млрд рублей с превышением расходов над доходами в сумме 11,34 млрд рублей», — указано в тексте документа.

В ноябре 2024 года Государственный совет Крыма на внеочередной сессии утвердил бюджет республики на 2025 год с доходной частью почти 230 миллиардов рублей и дефицитом 4,1 млрд рублей.

Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что 2025 год был успешным для Крыма, несмотря на все сложности. Спикер отметил, что, по оценкам экспертов, в прошлом году Крым достиг пика социально-экономического роста по многим показателям.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше