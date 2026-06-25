В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублей

«Утвердить отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2025 год по доходам в сумме 265,258 млрд рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 140,55 млрд рублей, по расходам в сумме 276,6 млрд рублей с превышением расходов над доходами в сумме 11,34 млрд рублей», — указано в тексте документа.
В ноябре 2024 года Государственный совет Крыма на внеочередной сессии утвердил бюджет республики на 2025 год с доходной частью почти 230 миллиардов рублей и дефицитом 4,1 млрд рублей.
Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что 2025 год был успешным для Крыма, несмотря на все сложности. Спикер отметил, что, по оценкам экспертов, в прошлом году Крым достиг пика социально-экономического роста по многим показателям.