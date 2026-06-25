В Крыму дефицит бюджета составил 11,34 млрд рублей

«Утвердить отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2025 год по доходам в сумме 265,258 млрд рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 140,55 млрд рублей, по расходам в сумме 276,6 млрд рублей с превышением расходов над доходами в сумме 11,34 млрд рублей», — указано в тексте документа.