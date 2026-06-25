Казахстанцам рекомендуют воздержаться от поездок в ОАЭ

«Мы надеемся на скорейшее достижение взаимоприемлемых решений, способствующих обеспечению мира и безопасности в этом регионе. Вместе с тем до полной стабилизации обстановки считаем целесообразным сохранять осторожный подход. В этой связи гражданам рекомендуем по возможности воздержаться от необязательных поездок в страны региона», — сообщил официальный представитель МИД РК.
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