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Казахстанцам рекомендуют воздержаться от поездок в ОАЭ

На брифинге в МИД официальный представитель Ерлан Жетыбаев рекомендовал казахстанцам не ездить в ОАЭ до стабилизации ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.

«Мы надеемся на скорейшее достижение взаимоприемлемых решений, способствующих обеспечению мира и безопасности в этом регионе. Вместе с тем до полной стабилизации обстановки считаем целесообразным сохранять осторожный подход. В этой связи гражданам рекомендуем по возможности воздержаться от необязательных поездок в страны региона», — сообщил официальный представитель МИД РК.

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