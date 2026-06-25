Минниханов пригласил на выставку «АГРОВОЛГА» в Казани

«Ждем 400 компаний и участников из 39 регионов России, а также Беларуси, Турции, Китая и Ирана, которые представят передовые решения в сфере растениеводства и животноводства, сельхозтехники и комплектующих, цифровизации АПК, хранения, переработки и упаковки сельхозпродукции», — написал Минниханов.
По словам Раиса РТ, посетителей ждет обширная программа в павильоне и на открытом воздухе, включая конкурсы профессионального мастерства от водителей сельхозтехники.
«Приглашаем принять участие в этом мероприятии!», — добавил он.
Видео: официальный канал Раиса РТ в МАКС.