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Минниханов пригласил на выставку «АГРОВОЛГА» в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем официальном канале в МАКС напомнил о предстоящей Международной выставке «АГРОВОЛГА», которая пройдет в «Казань Экспо». Мероприятие откроется 8 июля.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

«Ждем 400 компаний и участников из 39 регионов России, а также Беларуси, Турции, Китая и Ирана, которые представят передовые решения в сфере растениеводства и животноводства, сельхозтехники и комплектующих, цифровизации АПК, хранения, переработки и упаковки сельхозпродукции», — написал Минниханов.

По словам Раиса РТ, посетителей ждет обширная программа в павильоне и на открытом воздухе, включая конкурсы профессионального мастерства от водителей сельхозтехники.

«Приглашаем принять участие в этом мероприятии!», — добавил он.

Видео: официальный канал Раиса РТ в МАКС.

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