Новейший МС-21−310 взлетел с одним работающим пермским авиадвигателем ПД-14

Авиадвигатель ПД-14 относится к пятому поколению. Для него разработано и внедрено более 16 критических технологий, включая полые титановые лопатки вентилятора. ПД-14 прошел испытания в условиях вулканического пепла и соответствует современным нормам ИКАО по эмиссии. Удельный расход топлива снижен на 10−15% по сравнению с аналогами.