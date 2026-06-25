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Новейший МС-21−310 взлетел с одним работающим пермским авиадвигателем ПД-14

Конструкторы продолжают тестирование отечественного авиалайнера.

Источник: Комсомольская правда

Новейший отечественный самолет МС-21−310 в рамках подготовки к сертификации выполнил серию полетов с полезной нагрузкой, соответствующей 175 пассажирам. Подтверждена дальность полета более 3 800 км с нормированным резервом топлива.

Конструкторы также отработали возможность взлета при отказе одного двигателя. Внештатная ситуация во время одного из тестов показали соответствующие расчетным параметры дистанции и скороподъемности. Полностью импортозамещенный авиалайнер оборудован турбовентиляторным двигателем ПД-14.

Двигатель разработан «ОДК-Авиадвигатель». Его серийное производство осуществляет «ОДК-Пермские моторы». Компании входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.

Авиадвигатель ПД-14 относится к пятому поколению. Для него разработано и внедрено более 16 критических технологий, включая полые титановые лопатки вентилятора. ПД-14 прошел испытания в условиях вулканического пепла и соответствует современным нормам ИКАО по эмиссии. Удельный расход топлива снижен на 10−15% по сравнению с аналогами.

Полученные результаты подтвердят в ходе сертификационных испытаний.