Нижегородской правительство оценивает инвестиционный потенциал территорий в орбите трассы М-12 примерно в 156 млрд рублей

В частности, опыт уже реализуемых проектов комплексного развития территорий говорит о том, что капитализация (потенциальный денежный поток) в полной мере раскрывается именно в рамках инвестпроектов. В качестве примера Сергей Морозов привел развитие южных территорий Нижегородской агломерации. Если бы регион отдал земельные участки для строительства в районе Ольгино и Новинок в аренду застройщику под 3% от кадастровой стоимости, то за 10 лет реализации проекта в бюджет региона поступило бы около 88 млн рублей. А при вовлечении через механизм КРТ платежи инвестора в адрес оператора составят около 3,5 млрд рублей — показатель практически в 40 раз больше. Это результат согласованной финансовой модели с определением баланса обязательств между регионом и инвестором.