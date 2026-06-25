Нижегородской правительство оценивает инвестиционный потенциал территорий в орбите трассы М-12 примерно в 156 млрд рублей

Правительство Нижегородской области оценивает инвестиционный потенциал территорий региона в орбите трассы М-12 примерно в 156 млрд рублей. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, выступая в рамках деловой программы XIV Петербургского международного юридического форума (18+).
Сергей Морозов подчеркнул, что приоритет вовлечения территорий в инвестиционный оборот в регионе строится исходя из экономической целесообразности с опорой на соответствующую инфраструктуру и перспективу ее развития.
В частности, опыт уже реализуемых проектов комплексного развития территорий говорит о том, что капитализация (потенциальный денежный поток) в полной мере раскрывается именно в рамках инвестпроектов. В качестве примера Сергей Морозов привел развитие южных территорий Нижегородской агломерации. Если бы регион отдал земельные участки для строительства в районе Ольгино и Новинок в аренду застройщику под 3% от кадастровой стоимости, то за 10 лет реализации проекта в бюджет региона поступило бы около 88 млн рублей. А при вовлечении через механизм КРТ платежи инвестора в адрес оператора составят около 3,5 млрд рублей — показатель практически в 40 раз больше. Это результат согласованной финансовой модели с определением баланса обязательств между регионом и инвестором.
«Мы создаем в регионе комфортный инвестиционный климат благодаря разработке сбалансированной и гибкой финансово-юридической модели мастер-плана, создавая тем самым качественную инфраструктуру для жизни. Совокупные государственные инвестиции в инфраструктуру в виде бюджетных кредитов и облигаций имеют высокую бюджетную эффективность. Например, в Ольгино и Новинках на 1 рубль госинвестиций мы привлекаем 11 рублей внебюджета и 4 рубля налоговых эффектов на горизонте до 2040 года. Таким образом, бюджетные эффекты от реализации проекта в полной мере обеспечат возвратность казначейских кредитов. Также через договоры КРТ область получает необходимую социальную инфраструктуру с привлечением частных инвестиций», — заявил Сергей Морозов.
Основным фактором, который тормозит реализацию реального градпотенциала территорий, Сергей Морозов назвал инфраструктурные ограничения. Приоритетная задача для роста инвестиционной привлекательности — выявление и снятие таких ограничений. Например, инвестиционный потенциал территорий в орбите трассы М-12 после ее открытия оценивается примерно в 156 млрд рублей. Это и новые рабочие места, и новое жилищное строительство.
Также планируемое строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода, помимо устранения проблемы транспортной связи с Кировской областью и республикой Марий Эл, вывода из областного центра транзитного трафика, даст серьезный задел для стимулирования экономической активности не только на территориях непосредственно примыкающих к трассе, но и на периферии агломерации. В орбите будущей дороги, помимо 23 проектов жилой застройки, находится порядка 17 проектов предприятий с планируемым объемом инвестиций более 200 млрд рублей. Также обход даст стимул развитию туристической отрасли в районе Гребного канала.
Напомним, Восточный обход Нижнего Новгорода планируется строить в рамках концессионного соглашения, в настоящее время продолжается согласование параметров концессии.