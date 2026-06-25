Сигареты дорожают в Беларуси с 1 июля 2026 года. Информация опубликована на сайте Министерство по налогам и сборам.
На 10 копеек стоимость шести видов сигарет Kent поднимет «Гродненская табачная фабрика “Неман”. На указанную сумму вырастут в цене многие виды сигарет Kent и Lucky Strike у компаний “Сентони ПРО”, “Этерна Прайм”, “Табак-инвест”, “АЛИДИ-Вест”.
Вместе с тем подорожают на 10 копеек некоторые виды сигарет Dunhill и The King.
Цена на три вида сигарет Red Velvet, Golden Touch, Corset — Summer Scent, ввозимые компанией «Беларусьторг», увеличится на 20 копеек. Больше всего — сразу на 30 копеек — подорожают сигареты Lucky Strike Aroma Violet.
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