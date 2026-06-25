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Сигареты дорожают в Беларуси с 1 июля 2026 года

В Беларуси подорожает несколько видов сигарет с 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

Сигареты дорожают в Беларуси с 1 июля 2026 года. Информация опубликована на сайте Министерство по налогам и сборам.

На 10 копеек стоимость шести видов сигарет Kent поднимет «Гродненская табачная фабрика “Неман”. На указанную сумму вырастут в цене многие виды сигарет Kent и Lucky Strike у компаний “Сентони ПРО”, “Этерна Прайм”, “Табак-инвест”, “АЛИДИ-Вест”.

Вместе с тем подорожают на 10 копеек некоторые виды сигарет Dunhill и The King.

Цена на три вида сигарет Red Velvet, Golden Touch, Corset — Summer Scent, ввозимые компанией «Беларусьторг», увеличится на 20 копеек. Больше всего — сразу на 30 копеек — подорожают сигареты Lucky Strike Aroma Violet.

Ранее МНС сказало, введут ли новый налог на собак в Беларуси с 1 июля 2026.

Кстати, Белгидромет предупредил белорусов об аномальной жаре до +38 в конце июня.

Тем временем белорусские санатории назвали семь самых популярных процедур у отдыхающих.