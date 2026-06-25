Трасса М-12 принесет 156 млрд рублей инвестиций в Нижегородскую область

Инвестиционный потенциал территорий, расположенных рядом с новой трассой М-12 в Нижегородской области, оценивается примерно в 156 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов на Петербургском международном юридическом форуме, передает пресс-служба регионального правительства. По его словам, открытие магистрали даст мощный толчок для строительства жилья и развития бизнеса.
В качестве примера успешного подхода к развитию территорий Морозов привел Новинки и Ольгино. Там благодаря механизму комплексного развития территорий (КРТ) доходы бюджета вырастут в 40 раз по сравнению с обычной арендой земли — до 3,5 млрд рублей. На каждый рубль государственных вложений в инфраструктуру этих поселков регион привлекает 11 рублей частных инвестиций, а налоги полностью окупят затраты к 2040 году.
Еще одним важным проектом для экономики станет Восточный обход Нижнего Новгорода, который планируют строить по концессии. Будущая дорога не только разведет транзитный транспорт, но и откроет возможности для запуска 23 жилых кварталов и 17 предприятий с инвестициями более 200 млрд рублей, а также даст стимул туризму в районе Гребного канала.
Ранее сообщалось, что Минтранс начнет предварительную проработку ВСМ через Нижний Новгород.