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Трасса М-12 принесет 156 млрд рублей инвестиций в Нижегородскую область

Строительство новых дорог поможет запустить масштабные проекты жилой застройки и открыть предприятия, которые дадут региону рабочие места.

Инвестиционный потенциал территорий, расположенных рядом с новой трассой М-12 в Нижегородской области, оценивается примерно в 156 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов на Петербургском международном юридическом форуме, передает пресс-служба регионального правительства. По его словам, открытие магистрали даст мощный толчок для строительства жилья и развития бизнеса.

В качестве примера успешного подхода к развитию территорий Морозов привел Новинки и Ольгино. Там благодаря механизму комплексного развития территорий (КРТ) доходы бюджета вырастут в 40 раз по сравнению с обычной арендой земли — до 3,5 млрд рублей. На каждый рубль государственных вложений в инфраструктуру этих поселков регион привлекает 11 рублей частных инвестиций, а налоги полностью окупят затраты к 2040 году.

Еще одним важным проектом для экономики станет Восточный обход Нижнего Новгорода, который планируют строить по концессии. Будущая дорога не только разведет транзитный транспорт, но и откроет возможности для запуска 23 жилых кварталов и 17 предприятий с инвестициями более 200 млрд рублей, а также даст стимул туризму в районе Гребного канала.

Ранее сообщалось, что Минтранс начнет предварительную проработку ВСМ через Нижний Новгород.