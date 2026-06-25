Трасса М-12 принесет 156 млрд рублей инвестиций в Нижегородскую область

В качестве примера успешного подхода к развитию территорий Морозов привел Новинки и Ольгино. Там благодаря механизму комплексного развития территорий (КРТ) доходы бюджета вырастут в 40 раз по сравнению с обычной арендой земли — до 3,5 млрд рублей. На каждый рубль государственных вложений в инфраструктуру этих поселков регион привлекает 11 рублей частных инвестиций, а налоги полностью окупят затраты к 2040 году.