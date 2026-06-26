Как работают банки в Севастополе

«Все крупнейшие банки города продолжают работу. Запас наличных в отделениях сформирован в достаточном объеме, инкассация также проводится в штатном режиме», — говорится в сообщении.
По словам Развожаева, в трех крупнейших офисах Сбербанка (ул. Руднева, 13; пр. Октябрьской Революции, 38; ул. Генерала Хрюкина, 2) установлены дизель-генераторы. Эти отделения обслуживают клиентов полный рабочий день независимо от ситуации с электроснабжением.
Офисы ПСБ (пр. Нахимова, 1; ул. Большая Морская, 33; пр. Октябрьской Революции, 24) работают в обычном режиме — с 09:00 до 18:00. При отключении электроэнергии сотрудники продолжают консультировать клиентов, но проведение операций может быть временно ограничено.
Отделения ВТБ работают в штатном режиме. Источники бесперебойного питания установлены в 18 из 25 отделений банка: пл. Нахимова, 1; пр. Героев Сталинграда, 27; пл. Захарова, 3; пр. Октябрьской революции, 42; пр. Генерала Острякова, 158а; пр. Генерала Острякова, 260; пр. Октябрьской революции, 67; пр. Генерала Острякова, 60; ул. Героев Севастополя, 66; ул. Невская, 1; ш. Симферопольское, 20; ул. Ленина, 23; ул. Большая Морская, 28; пр. Генерала Острякова, 123 Г; ул. Ленина, 33; пл. Восставших, 8; пр. Героев Сталинграда, 63; ул. Генерала Петрова, 4.
«Прошу учитывать это при планировании операций с наличными и по возможности не создавать избыточный спрос на снятие денежных средств. Банковская система города работает стабильно», — подчеркнул Развожаев.
Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба правительства города утром в четверг, энергетики продолжают работать над восстановлением энергоснабжения.
Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.