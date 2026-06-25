В Волгограде преобразили трамвай Татра-Т3: вот как он теперь выглядит

На этих моделях трамваев в рамках капремонта устанавливаются и климатическое оборудование. Также на предприятии стартовала программа, в рамках которой на трамвайные колесные пары Татра-Т3 устанавливают новые кузова — их поставляют из Екатеринбурга. Четыре таких трамвая вот-вот выйдут на маршрутах Волгограда, а до конца года их будет 20, сообщают в пресс-службе облдумы.