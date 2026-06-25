Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде преобразили трамвай Татра-Т3: вот как он теперь выглядит

На этих моделях трамваев в рамках капремонта устанавливаются и климатическое оборудование.

Специалисты волгоградского предприятия по ремонту трамваев и троллейбусов преобразили легендарный трамвай Татра Т3.

Мастера завод «ВЭТА» восстановили четыре двигателя и остальное электрооборудование, отремонтировали трамвайные тележки. Установленный силовой электронный привод позволит экономить до 40% электроэнергии. А новые сиденья сделали электротранспорт более комфортным для пассажиров.

На этих моделях трамваев в рамках капремонта устанавливаются и климатическое оборудование. Также на предприятии стартовала программа, в рамках которой на трамвайные колесные пары Татра-Т3 устанавливают новые кузова — их поставляют из Екатеринбурга. Четыре таких трамвая вот-вот выйдут на маршрутах Волгограда, а до конца года их будет 20, сообщают в пресс-службе облдумы.

Ранее в облпромторг и ТЭК сообщили, что лимит отпуска бензина сократили на заправках «Лукойла» в Волгограде.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше