В Волгограде преобразили трамвай Татра-Т3: вот как он теперь выглядит

Специалисты волгоградского предприятия по ремонту трамваев и троллейбусов преобразили легендарный трамвай Татра Т3.
Мастера завод «ВЭТА» восстановили четыре двигателя и остальное электрооборудование, отремонтировали трамвайные тележки. Установленный силовой электронный привод позволит экономить до 40% электроэнергии. А новые сиденья сделали электротранспорт более комфортным для пассажиров.
На этих моделях трамваев в рамках капремонта устанавливаются и климатическое оборудование. Также на предприятии стартовала программа, в рамках которой на трамвайные колесные пары Татра-Т3 устанавливают новые кузова — их поставляют из Екатеринбурга. Четыре таких трамвая вот-вот выйдут на маршрутах Волгограда, а до конца года их будет 20, сообщают в пресс-службе облдумы.
Ранее в облпромторг и ТЭК сообщили, что лимит отпуска бензина сократили на заправках «Лукойла» в Волгограде.