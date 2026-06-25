Нижегородским производителям выплатят свыше 116 млн рублей на обновление технопарка

Нижегородские предприятия получат более 116 млн рублей на возмещение части затрат при покупке отечественного оборудования.
По результатам конкурсного отбора, проведённого министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области» с федеральным софинансированием, компенсацию выплатят 18 компаниям региона. Общий объём поддержки превысит 116 млн рублей — средства направят на частичное возмещение стоимости нового российского оборудования, приобретённого в 2023—2026 годах.
Компенсация покрывает до 50% стоимости закупки, но не более 15 млн рублей на одно предприятие. Право на субсидию имели компании, зарегистрированные в Нижегородской области и работающие в обрабатывающей промышленности; при оценке заявок учитывались дополнительные критерии — участие в промышленных кластерах, участие в федеральном проекте «Производительность труда» и конкурсе «Молодой промышленник года», работа с ГИСП и поддержка нижегородских участников СВО. Важное условие для получения субсидии — включение приобретённого оборудования в Реестр российской промышленной продукции.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов подчеркнул, что меры поддержки делают отечественную технику доступнее для бизнеса и одновременно служат инструментом поддержки российских производителей. По его словам, конкурс проводится с 2021 года, а в этом году общий объём оказанной поддержки вырос на 36% по сравнению с предыдущим периодом. Ранее победителями конкурса становились нижегородские компании: в сумме они привлекли значительные средства на внедрение интеллектуальных систем, цифровизацию производства и повышение эффективности управления процессами.
В числе получателей нынешней субсидии — предприятия металлургической, целлюлозно‑бумажной, электротехнической и химической промышленности, авиастроения, машиностроения, приборостроения, автомобилестроения, а также производства автокомпонентов, гидравлических систем и строительных материалов. Ожидается, что обновление парка оборудования повысит производительность, снизит технологические риски и укрепит конкурентоспособность нижегородских производителей.
Предприниматели могут получить подробную информацию о мерах поддержки на портале центра «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф) и по бесплатной горячей линии 8 (800) 301‑29‑94. Конкурс и иные инструменты поддержки входят в систему мер национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на создание условий для долгосрочного экономического роста и развитие малого и среднего предпринимательства.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».