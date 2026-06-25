Нижегородским производителям выплатят свыше 116 млн рублей на обновление технопарка

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов подчеркнул, что меры поддержки делают отечественную технику доступнее для бизнеса и одновременно служат инструментом поддержки российских производителей. По его словам, конкурс проводится с 2021 года, а в этом году общий объём оказанной поддержки вырос на 36% по сравнению с предыдущим периодом. Ранее победителями конкурса становились нижегородские компании: в сумме они привлекли значительные средства на внедрение интеллектуальных систем, цифровизацию производства и повышение эффективности управления процессами.