В мэрии рассказали о ситуации с топливом в Челябинске

— Главной задачей сейчас является бесперебойное функционирование служб и ведомств, чтобы не допустить сбоев в системах жизнеобеспечения города, — сказал председатель оперативного штаба, заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков.
Собравшиеся обсудили положение дел на топливном рынке.
В ходе заседания было отмечено, что все муниципальные учреждения обеспечены действующими контрактами на поставку топлива. Общественный транспорт, аварийные, коммунальные, дорожные, оперативные и социально значимые службы функционируют в штатном режиме. К работе активно подключились депутаты городской думы, которые отслеживают обстановку в своих избирательных округах.
— В городе проводится мониторинг запасов топлива и ценообразования. Ситуация находится под постоянным контролем, — заверили в мэрии.
Ранее губернатор Алексей Текслер поручил главам городов и районов следить за ситуацией на рынке бензина.