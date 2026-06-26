В мэрии рассказали о ситуации с топливом в Челябинске

В ходе заседания было отмечено, что все муниципальные учреждения обеспечены действующими контрактами на поставку топлива. Общественный транспорт, аварийные, коммунальные, дорожные, оперативные и социально значимые службы функционируют в штатном режиме. К работе активно подключились депутаты городской думы, которые отслеживают обстановку в своих избирательных округах.