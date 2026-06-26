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В мэрии рассказали о ситуации с топливом в Челябинске

В четверг, 25 июня, в мэрии Челябинска состоялось заседание оперативного штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. Об этом сообщили в городской администрации.

Источник: Pchela.News

— Главной задачей сейчас является бесперебойное функционирование служб и ведомств, чтобы не допустить сбоев в системах жизнеобеспечения города, — сказал председатель оперативного штаба, заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

Собравшиеся обсудили положение дел на топливном рынке.

В ходе заседания было отмечено, что все муниципальные учреждения обеспечены действующими контрактами на поставку топлива. Общественный транспорт, аварийные, коммунальные, дорожные, оперативные и социально значимые службы функционируют в штатном режиме. К работе активно подключились депутаты городской думы, которые отслеживают обстановку в своих избирательных округах.

— В городе проводится мониторинг запасов топлива и ценообразования. Ситуация находится под постоянным контролем, — заверили в мэрии.

Ранее губернатор Алексей Текслер поручил главам городов и районов следить за ситуацией на рынке бензина.