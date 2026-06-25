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Росавиация сняла ограничения на ночные полеты в Иран

Росавиация сняла рекомендации, ограничивающие использование воздушного пространства Ирана ночью. Вылеты российских авиакомпаний в исламскую республику возобновлены, сообщило агентство.

Росавиация сняла рекомендации, ограничивающие использование воздушного пространства Ирана ночью. Вылеты российских авиакомпаний в исламскую республику возобновлены, сообщило агентство.

«Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использованиe воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», — говорится в заявлении.

Минтранс России и Росавиация продолжают мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Российским авиаперевозчикам нельзя было выполнять рейсы с 14 по 24 июня в промежутке с 23:00 до 11:00 по московскому времени. При этом с 11:01 до 22:59 решение о полетах должно было приниматься на основании произведенной оценки рисков.

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