Росавиация сняла ограничения на ночные полеты в Иран

Минтранс России и Росавиация продолжают мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Российским авиаперевозчикам нельзя было выполнять рейсы с 14 по 24 июня в промежутке с 23:00 до 11:00 по московскому времени. При этом с 11:01 до 22:59 решение о полетах должно было приниматься на основании произведенной оценки рисков.