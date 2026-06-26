Когда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодам

«Мы вместе с федеральным штабом делаем сейчас все возможное для того, чтобы нарастить поставки топлива в город. Определенные результаты уже есть. С учетом того, что ситуация динамическая, тот объем топлива, который есть, мы все-таки резервируем под необходимости жизнеобеспечения», — рассказал губернатор.