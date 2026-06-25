Поправки о санации и реструктуризации бизнеса обсудили на ПМЮФ

Речь идет о процедуре санации, в рамках которой долг реструктуризируется и даже может быть частично прощен. Кроме того, проект предполагает возможность в судебном порядке распространить условия комплексного соглашения, одобренного ключевыми кредиторами (перед которыми у бизнеса самые крупные долги), на несогласных кредиторов. Для определения объективной необходимости и возможности восстановления платежеспособности предприятия предусмотрены раскрытие должником информации и анализ данных с привлечением экспертной организации. Кроме того, кредиторы и должник получат защиту своих действий и сделок, заключенных в целях реструктуризации. Они не будут подлежать оспариванию, что должно обеспечить исполнимость соглашения. Срок санации — четыре года, но поправки допускают его продление при возможности выхода предприятия из имущественного кризиса.