197 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл в Нижнем Новгороде

Последний резервный день сдачи ЕГЭ состоялся в Нижнем Новгороде 25 июня. Об этом сообщил министр образования Михаил Пучков в своем МАХ-канале.
Экзамен сдавали 396 человек на четырех ППЭ. Никого из выпускников не удалили. Все прошло в штатном режиме.
Основной период сдачи экзамена завершился. По предварительным результатам, высший балл набрали 197 человек. Это на 62 человека больше, чем в 2025 году.
Больше всего стобалльников по русскому языку: 53. Экзамен по физике на высший балл сдали 49 человек. Профильную математику — 44 человека. Литературу и историю — по 14 человек. «Сотню» по обществознанию получило лишь 3 человека.
Кроме того, 20 человек смогли набрать 200 баллов (по двум предметам). Это в два раза больше, чем в 2025 году. Выпускнику Лицея № 38 Илье Ковалеву покорилась планка в 300 баллов. Такого результата в прошлом году не было.