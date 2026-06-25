197 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл в Нижнем Новгороде

Кроме того, 20 человек смогли набрать 200 баллов (по двум предметам). Это в два раза больше, чем в 2025 году. Выпускнику Лицея № 38 Илье Ковалеву покорилась планка в 300 баллов. Такого результата в прошлом году не было.