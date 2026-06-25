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США продлили на месяц срок продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа

США продлили срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) до 25 июля. Это следует из документа Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

США продлили срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) до 25 июля. Это следует из документа Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

Американский Минфин выдал лицензию в октябре 2025 года. Она продлевалась несколько раз, последний — в конце мая. Документ позволяет вести переговоры о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH.

В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа, после чего компания начала переговоры о продаже зарубежных активов. В январе ЛУКОЙЛ достиг предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle. Сделку должен одобрить американский Минфин.

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