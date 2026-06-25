США продлили на месяц срок продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа

В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа, после чего компания начала переговоры о продаже зарубежных активов. В январе ЛУКОЙЛ достиг предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle. Сделку должен одобрить американский Минфин.