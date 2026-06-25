В ФНС увидели «двузначную» долю дробления и снижение числа пробитых чеков

Налоговые органы зафиксировали резкий рост числа индивидуальных предпринимателей в четвертом квартале 2025 года и стали «под микроскопом» изучать мотивы такого бизнеса. Об этом в ходе заседания попечительского совета «Опоры России» рассказал начальник аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Роман Хорошев, передает корреспондент РБК.
«Мы стали под микроскопом смотреть на их мотивы и увидели такие тенденции, что регистрация происходит на родственников, на сотрудников, на иных лиц, которые пользуются одним IP-адресом, одной электронной почтой», — отметил он.
По результатам такого анализа налоговая служба пришла к выводу, что процентная доля бизнеса, который применяет схемы дробления, в общем числе компаний исчисляется двузначными цифрами, указал он.
«Андрей Николаевич (Шубин, исполнительный директор “Опоры России”. — РБК) озвучивал в рамках опроса цифру 2,6% — это те предприниматели, кто непосредственно озвучили, что уже раздробились. На наш взгляд, цифра двузначная. Это точно не 2,6%», — сказал Хорошев.
С 1 января 2026 года ставка НДС была повышена с 20 до 22%. Кроме того, плательщиком этого налога стал малый бизнес с выручкой от 20 млн руб. в год, работающий на упрощенной системе налогообложения. Ранее порог составлял 60 млн руб. Для бизнеса на УСН доступны также льготные ставки НДС, но без права вычета входящего налога.
По данным опроса «Опоры России», около 30% представителей малого и среднего бизнеса так или иначе задумывались о дроблении. Из них 2,6% уже используют такие схемы, 6,7% планируют применить их в будущем, а 20,7% рассматривают такой вариант. Абсолютное большинство опрошенных (81%) оценивают текущую налоговую нагрузку как чрезмерную.
По словам Хорошева, ФНС «не планирует никого кошмарить» за дробление. «Мы провели информационную кампанию, с ними поговорили, объяснили, к чему это может привести. Часть таких налогоплательщиков уже отказались [от незаконных схем], по аналогии с амнистией по дроблению», — отметил он. В рамках амнистии в 2025 году от дробления отказалось 34 тыс. предприятий, сообщил Хорошев.
Начальник аналитического управления ФНС описал и другие тенденции после «налоговой реформы, которая произошла». А именно:
Снижение выручки и количества чеков в расчете на налогоплательщика.
«С точки зрения того, что мы наблюдаем сейчас по контрольно-кассовой теме, с одной стороны, мы видим, что у нас растет средний чек в МСП. С другой стороны, немного снижается выручка на одного налогоплательщика и снижается количество чеков. Это тоже можно интерпретировать совершенно по-разному», — указал Хорошев.
Рост поступлений от МСП на 12% за пять месяцев.
«Если говорить в целом о поступлениях от МСП — у нас всего около 8 млн налогоплательщиков и 86,5% именно субъекты малого и среднего предпринимательства, — мы оценили пять месяцев 2026 года и видим, что темп роста налоговых поступлений у нас 12% в среднем», — отметил Хорошев. Он назвал три отрасли, которые лидируют по темпам прироста: торговля (+11%), строительство (+15%) и обрабатывающая промышленность (+5%).
Низкая доля ошибок в декларациях по НДС.
«Мы понимаем, что это малый бизнес, категория налогоплательщиков, которая никогда ничего не слышала до этого про НДС. Естественно, до всех изменений, до всех нововведений мы проводили большую информационную кампанию. По итогам 2025 года у нас с ошибками представило [декларации] около 2,5% от общего количества налогоплательщиков, то есть достаточно небольшой процент», — отметил он.
В 2025 году обязанность платить НДС распространили на организации на упрощенной системе налогообложения (УСН) с оборотом выше 60 млн руб. В 2026 году порог снизили до 20 млн руб.
Высокий уровень выживаемости после введения НДС.
«У нас примерно 4% от всех “упрощенцев”, это 209 тыс. налогоплательщиков, в 2025 году впервые столкнулись с налогом на добавленную стоимость. Если говорить про первый квартал 2026 года, то 90% этих налогоплательщиков продолжили существовать и представили декларацию за первый квартал 2026 года», — отметил Хорошев.
По его словам, на сегодняшний день «ареал упрощенцев», которые сталкиваются с НДС, составляет 433 тыс. налогоплательщиков. «Это 188 тыс. находящихся в диапазоне от 60 млн до 250 млн руб. [по выручке] и 245 тыс. — новые, которые с 2026 года к нам пришли», — указал он.
«Взрывной» рост автоУСН.
«Мы видим взрывной рост более чем в десять раз. Мы понимаем причины, почему это произошло: потому что там нет НДС. 87% тех, кто туда перешел, перешли с “упрощенки”. Еще 12% перешли с общей системы», — сказал Хорошев. По данным ФНС, в 2025 году автоУСН применяли 43,1 тыс. налогоплательщиков.