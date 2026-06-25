В ФНС увидели «двузначную» долю дробления и снижение числа пробитых чеков

«Мы понимаем, что это малый бизнес, категория налогоплательщиков, которая никогда ничего не слышала до этого про НДС. Естественно, до всех изменений, до всех нововведений мы проводили большую информационную кампанию. По итогам 2025 года у нас с ошибками представило [декларации] около 2,5% от общего количества налогоплательщиков, то есть достаточно небольшой процент», — отметил он.