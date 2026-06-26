Форум «Рабочая молодежь» объединил 400 участников в Казани

Мероприятие объединило свыше 400 молодых специалистов, представителей профильных министерств, органов власти, профсоюзов и делового сообщества.
В форуме приняли участие почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Камиль Садриев, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, член Генсовета «Единой России», депутат Казгордумы Марсель Шарапов, депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов и председатель Роспрофпрома Андрей Чекменев.
Фарид Мухаметшин отметил, что поддержка молодежи в Татарстане всегда носила системный характер. Он напомнил, что республика одной из первых приняла закон о молодежной политике в 1993 году, а сегодня эта линия продолжается через Стратегию молодежной политики до 2027 года. В Татарстане более 650 тыс. работающих молодых людей, уровень их занятости достигает 51%, что выше среднего по стране.
Елена Кузьмичева рассказала о развитии молодежного профсоюзного актива на предприятиях, отметив, что сегодня он объединяет свыше 186 тыс. человек. Она подчеркнула важность наставничества для быстрого включения молодых специалистов в профессиональную и общественную жизнь.
Камиль Садриев отметил, что форумы создают площадку для общения с молодежью и поиска практических решений. По его словам, важно, чтобы молодые специалисты чувствовали востребованность не только на рабочих местах, но и в общественной жизни.
Марсель Шарапов подчеркнул, что Казань активно развивается, и рост заметен через новые возможности для молодежи в образовании, спорте и профессиональной среде. Он поделился собственным опытом работы с молодыми специалистами на своем предприятии.
Форум стал инструментом укрепления кадрового и общественного потенциала Татарстана, позволяя молодым специалистам включаться в реальные процессы развития предприятий и республики.