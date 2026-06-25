Немецкие атомщики обратились к Мерцу с призывом вернуть АЭС

Бывшие руководители немецких атомных электростанций и специалисты в области ядерных технологий выступили за возвращение Германии к использованию атомной энергетики. Как сообщает Bild, соответствующее обращение направлено канцлеру ФРГ, а также ряду высокопоставленных представителей правительства и парламента.
Авторы письма призвали власти поддержать возобновление эксплуатации немецких АЭС. Документ адресован канцлеру Фридриху Мерцу, министру экономики Катерине Райхе и руководителю фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенсу Шпану.
По мнению подписантов, страна по-прежнему располагает необходимой инфраструктурой и квалифицированными специалистами, что позволяет рассматривать возможность возвращения к атомной генерации.
В обращении также отмечается, что в ряде государств продолжают работать или строятся объекты атомной энергетики, схожие с немецкими станциями либо использующие технологии и компоненты, разработанные в Германии. В качестве примеров названы Аргентина, Бразилия, Испания, Нидерланды и Швейцария.
Авторы письма считают отказ Германии от атомной энергетики ошибочным решением. По их оценке, последующие мировые тенденции в энергетической сфере подтвердили спорность такого курса.
Эксперты также заявили, что технические возможности для запуска ранее остановленных атомных электростанций сохраняются. Однако реализация подобных планов, по их мнению, потребует изменения действующих государственных условий и подходов к энергетической политике страны.
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