Новак обсудил с губернаторами Иркутской и Нижегородской областей обеспечение топливом

24 июня Александр Новак провел заседание по ситуации на топливном рынке страны. Он поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. До этого господин Новак назвал ситуацию на топливном рынке в России сложной, но контролируемой.