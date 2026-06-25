ЕС продлил экономические санкции против РФ до 2027 года

Совет Европейского союза официально продлил действие экономических санкций против России ещё на один год — до 31 июля 2027 года. Об этом сообщается сообщается в заявлении законодательного органа ЕС.
«Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине ещё на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года», — говорится в сообщении.
Санкции затрагивают торговлю, финансовые институты, энергетический сектор, технологии двойного назначения, а также импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов.
Также под ограничения подпадает ряд банков и СМИ. В ЕС подчеркнули, что данный список в ближайшем будущем может быть расширен.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе возникли разногласия относительно 21-го санкционного пакета.