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ЕС продлил экономические санкции против РФ до 2027 года

Евросоюз пролонгировал действие экономических санкций в отношении России до лета 2027-го.

Источник: Аргументы и факты

Совет Европейского союза официально продлил действие экономических санкций против России ещё на один год — до 31 июля 2027 года. Об этом сообщается сообщается в заявлении законодательного органа ЕС.

«Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине ещё на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года», — говорится в сообщении.

Санкции затрагивают торговлю, финансовые институты, энергетический сектор, технологии двойного назначения, а также импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Также под ограничения подпадает ряд банков и СМИ. В ЕС подчеркнули, что данный список в ближайшем будущем может быть расширен.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе возникли разногласия относительно 21-го санкционного пакета.

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