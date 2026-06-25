Переход к чистой энергии: Пекин резко наращивает мощности ВИЭ

Китай представил пятилетний план развития энергетической системы с акцентом на возобновляемые источники энергии. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно документу, власти страны планируют существенно изменить структуру производства электроэнергии, увеличив долю ветровой и солнечной генерации до более чем 50% от общей мощности электростанций.
В рамках стратегии предусмотрено масштабное развитие инфраструктуры хранения энергии. Речь идет о строительстве гидроаккумулирующих станций суммарной мощностью около 160 гигаватт, а также аккумуляторных систем хранения на уровне порядка 300 гигаватт.
Отдельное внимание в плане уделено развитию водородной энергетики. К 2030 году Китай рассчитывает выйти на производство около 2 млн тонн «чистого» водорода ежегодно, что почти вдвое превышает текущие и строящиеся мощности.
Также сохраняются ориентиры по традиционной энергетике: производство нефти планируется удерживать на уровне около 200 млн тонн в год, а добыча угля — свыше 100 млн тонн ежегодно.
В числе перспективных направлений в документе названы разработки в сфере термоядерного синтеза, возможное использование космических электростанций и внедрение сверхпроводящих технологий передачи энергии.
Ранее отмечалось, что за период с 2010 по 2024 годы производство электроэнергии в Китае на основе солнца и ветра выросло почти в 43 раза, достигнув порядка 2 трлн киловатт-часов.
Читайте также: Оперштаб опроверг сообщения о приближении воздушного шара к району Кубани.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.