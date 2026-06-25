АСИ: результаты самооценки РФ по рейтингу B-READY демонстрируют четвертое место

Статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев отметил, что тема разрешения споров выходит далеко за рамки юридической повестки и напрямую связана с развитием экономики. «Национальная модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года выделяет разрешение споров в самостоятельное направление. Мы обсуждаем не узкоспециальные юридические темы, а вопрос, который напрямую связан с условиями ведения бизнеса и достижением национальных целей развития. Скорость и стоимость разрешения спора для нас, юристов, — привычная профессиональная тема. Но для экономики это всегда прямые издержки, которые снижают производительность. Даже базовые расчеты показывают, что такие издержки составляют сотни миллиардов рублей. Арбитраж и другие эффективные механизмы позволяют снижать издержки бизнеса, сокращать сроки разрешения споров и обеспечивать более быстрое возвращение активов в хозяйственный оборот», — подчеркнул он.