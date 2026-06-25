АСИ: результаты самооценки РФ по рейтингу B-READY демонстрируют четвертое место

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило результаты, какие Россия заняла бы в международном рейтинге Всемирного банка B-READY по направлению «Разрешение споров» по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.
«Россия готовится к включению в международный рейтинг Всемирного банка B-READY в 2027 году. Уже два года Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит самооценку деловой среды по методологии Всемирного банка. Если бы Россию оценивали в рейтинге B-READY по итогам 2025 года, по направлению “Разрешение споров” страна заняла бы четвертое место среди 102 государств», — сказано в сообщении.
Отмечается, что результаты исследования представили на Петербургском международном юридическом форуме 2026 года в ходе сессии «Эффективное разрешение споров для эффективной экономики».
«В 2023 году президент поставил задачу разработать Национальную модель целевых условий ведения бизнеса с опорой на международные метрики и лучшие практики. В этот момент Всемирный банк представил методологию нового рейтинга делового климата B-READY, и мы взяли 863 показателя, чтобы провести самооценку. По направлению “Разрешение споров” сегодня впереди России только три страны, от лидеров нас отделяет чуть больше двух баллов, а результаты этого направления стали отправной точкой для разработки “дорожной карты” Нацмодели по соответствующему направлению», — отметил директор дивизиона развития инвестиционного климата АСИ Михаил Уткин.
В пресс-службе уточнили, что по итогам самооценки Россия набрала бы 73,15 балла из 100. Самыми сильными сторонами российской системы стали качество предоставления государственных услуг и электронное правосудие. Также исследование определило направления для дальнейшей работы. Так, в числе зон роста остается применение досудебных и внесудебных способов разрешения споров, а также современных инструментов, таких как искусственный интеллект в судопроизводстве.
О направлении «Разрешение споров».
Статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев отметил, что тема разрешения споров выходит далеко за рамки юридической повестки и напрямую связана с развитием экономики. «Национальная модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года выделяет разрешение споров в самостоятельное направление. Мы обсуждаем не узкоспециальные юридические темы, а вопрос, который напрямую связан с условиями ведения бизнеса и достижением национальных целей развития. Скорость и стоимость разрешения спора для нас, юристов, — привычная профессиональная тема. Но для экономики это всегда прямые издержки, которые снижают производительность. Даже базовые расчеты показывают, что такие издержки составляют сотни миллиардов рублей. Арбитраж и другие эффективные механизмы позволяют снижать издержки бизнеса, сокращать сроки разрешения споров и обеспечивать более быстрое возвращение активов в хозяйственный оборот», — подчеркнул он.
В АСИ отметили, что разработкой дорожной карты по направлению «Разрешение споров» занимается тематическая рабочая группа Национальной модели. В ее состав входят представители федеральных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества.