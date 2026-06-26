Москва и Минск наращивают расчеты: 99% торговли уже в нацвалютах

Алексей Оверчук, в свою очередь, заявил, что развитие российско-белорусского экономического сотрудничества демонстрирует устойчивый рост. Он допустил, что в 2026 году товарооборот между странами может достичь 70 млрд долларов. Также, по его словам, около 99,1% взаимных расчетов уже осуществляется в национальных валютах.