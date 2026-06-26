Москва и Минск наращивают расчеты: 99% торговли уже в нацвалютах

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в ходе визита в Минск обсудил с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом говорится в сообщении российского правительства.
Стороны рассмотрели широкий круг тем, включая развитие взаимной торговли, а также взаимодействие в налоговой и таможенной сферах. В ходе переговоров отмечалась положительная динамика двустороннего товарооборота.
По словам Александра Турчина, объем взаимной торговли продолжает расти, и ожидается, что показатели будут представлены на уровне рекордных значений в рамках заседаний Высшего государственного совета.
Алексей Оверчук, в свою очередь, заявил, что развитие российско-белорусского экономического сотрудничества демонстрирует устойчивый рост. Он допустил, что в 2026 году товарооборот между странами может достичь 70 млрд долларов. Также, по его словам, около 99,1% взаимных расчетов уже осуществляется в национальных валютах.
Российская делегация находится в Минске в рамках XIII Форума регионов России и Белоруссии. В ходе мероприятия обсуждаются вопросы расширения межрегионального и экономического взаимодействия.
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