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Copa Airlines отложит возобновление полетов в Каракас как минимум на неделю

Авиакомпания предлагает пассажирам бесплатное изменение даты вылета и возврат средств.

МЕХИКО, 26 июня. /ТАСС/. Компания Copa Airlines частично возобновляет регулярное авиасообщение с Венесуэлой, однако полеты в Каракас отложены. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

«После получения официального уведомления от авиационных властей Венесуэлы со второй половины дня 25 июня мы возобновим регулярные рейсы в город Валенсия и из него, а с 26 июня 2026 года возобновим полеты в Барселону, Баркисимето и Маракайбо в соответствии с регулярным расписанием», — отмечается в заявлении.

«Полеты в Каракас и из него останутся приостановленными до 2 июля 2026 года в зависимости от изменения оперативных условий», — добавили в авиакомпании. Перевозчик предлагает пассажирам бесплатное изменение даты вылета или маршрута, а также возврат средств.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, 164 человека погибли, 971 пострадал. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство страны объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.

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