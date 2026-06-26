Более чем в два раза выросло число регионов с пенсией свыше 30 тысяч: какие субъекты добавились

В России растет количество регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей. За два года число таких субъектов увеличилось не менее чем в два раза. В 2024-м средние пенсии свыше 30 тысяч отмечались в пяти регионах, пишет ТАСС со ссылкой на статистику.