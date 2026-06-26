Образовательный прорыв: 5 школ и 12 детских садов строят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае активно ведется строительство и реконструкция пяти школ и двенадцати детских садов, что делает регион лидером по этому показателю среди субъектов Дальневосточного федерального округа. В рамках реализации президентских нацпроектов в сфере образования особое внимание уделяется не только строительству новых объектов, но и благоустройству прилегающих территорий. Об этом и других вопросах реализации президентских нацпроектов в сфере образования доложил министр образования и науки региона Алексей Мокрушин на расширенном заседании правительства края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы стараемся делать больше для людей. Никто на Дальнем Востоке столько не строит, никто не имеет таких амбициозных задач. Мы слышим наших жителей и хотим воспитать достойных членов общества. Мы будем дальше это делать не для галочки, не для отчетности, а чтобы людям было лучше», — отметил Губернатор.
В числе строящихся и реконструируемых учреждений: школа № 38 и детский сад № 134 в районе Парус Комсомольска-на-Амуре. В Хабаровске — школы на Ореховой сопке, в микрорайоне «Строитель», в Южном микрорайоне, а также 6 детских садов в Южном микрорайоне, один — на Ореховой сопке и другие.
Глава региона подчеркнул, в связи с этим на первый план выходит задача — укомплектовать образовательные учреждения специалистами, предложить им такие условия, чтобы они захотели остаться в крае.
«По программе Земский учитель в регионе закрепляемость высокая — около 100%, но нам есть, куда расти. Ключевыми запросами специалистов являются жилье и возможность реализовать свой потенциал на территории Хабаровского края», — подчеркнул Алексей Мокрушин.
Дмитрий Демешин поручил проработать вопрос организации дополнительных мер поддержки сотрудников образовательной отрасли.
«Необходимо создать условия, чтобы педагоги оставались в регионе всей семьей. Мы будем разрабатывать новые программы поддержки, повышать оклады. Но нужно пересмотреть не только финансовые, но и социальные механизмы», — отметил глава региона.
Особое внимание уделили вопросу увеличения бюджетных мест на востребованных специальностях и созданию новых направлений обучения.
«Необходимо пересмотреть список специальностей, добавить те, на которые растет запрос работодателей, чтобы студенты знали, куда могут пойти работать сразу после учебы, чтобы знали, что их там ждут», — подчеркнул глава региона.
Также на заседании обсудили вопросы разработки и внедрения в учебный процесс модели цифрового образования, создания брендбука, открытие языковых школ в крае, строительство первого на Дальнем Востоке межвузовского кампуса и другое.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на стройплощадке новой школы в хабаровском микрорайоне «Ореховая сопка» начался ключевой этап — заливка монолитной фундаментной плиты. К этому моменту строители уже разработали котлован под четыре секции здания, что составило около 5800 кубометров выемки грунта и 70% всего комплекса подготовительных работ, а также уложили песчаную подушку.