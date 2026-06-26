Образовательный прорыв: 5 школ и 12 детских садов строят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае активно ведется строительство и реконструкция пяти школ и двенадцати детских садов, что делает регион лидером по этому показателю среди субъектов Дальневосточного федерального округа. В рамках реализации президентских нацпроектов в сфере образования особое внимание уделяется не только строительству новых объектов, но и благоустройству прилегающих территорий. Об этом и других вопросах реализации президентских нацпроектов в сфере образования доложил министр образования и науки региона Алексей Мокрушин на расширенном заседании правительства края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.