Краевой сельхозфонд поможет фермерам «оживить» пустующие земельные участки

АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» (АНО «КСФ») проводит сбор заявок от сельхозтоваропроизводителей Хабаровского края на предоставление услуги по созданию проектов мелиорации в 2026 году. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».