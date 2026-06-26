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Краевой сельхозфонд поможет фермерам «оживить» пустующие земельные участки

Государство берёт на себя 90% стоимости проекта мелиорации.

Источник: Хабаровский край сегодня

АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» (АНО «КСФ») проводит сбор заявок от сельхозтоваропроизводителей Хабаровского края на предоставление услуги по созданию проектов мелиорации в 2026 году. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мера поддержки направлена на вовлечение в оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель сельскохозяйственного назначения.

Воспользоваться государственной поддержкой могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также крестьянские и фермерские хозяйства, имеющие статус сельхозтоваропроизводителя Хабаровского края.

Фонд оплачивает 90% стоимости проектных работ на безвозвратной основе. Сельхозтоваропроизводитель участвует в софинансировании в размере не менее 10% от стоимости проекта.

— Это реальная возможность вернуть в использование земли, которые считались бесперспективными, с минимальными затратами для себя, — подчеркнули в краевом сельскохозяйственном фонде.

Обязательным условием является реализация полученного проекта и ввод участка в оборот в течение трех лет.