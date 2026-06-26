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В Великобритании впервые опубликовали сведения о налоговых платежах короля

Личные налоговые платежи Карла III впервые были обнародованы в Великобритании.

Букингемский дворец впервые раскрыл информацию о личных налоговых выплатах британского монарха. Согласно опубликованным данным, с момента вступления Карла III на престол в 2022 году сумма уплаченных им налогов превысила 30 миллионов фунтов стерлингов.

В официальном сообщении отмечается, что за два полных налоговых периода король перечислил в бюджет значительные суммы. В 2023—2024 финансовом году выплаты составили 11,7 миллиона фунтов, а в 2024—2025 году — уже 12,9 миллиона.

Публикация подобных сведений стала беспрецедентным шагом для британской монархии. Ранее личные налоговые обязательства правящего суверена в Великобритании не раскрывались общественности.

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