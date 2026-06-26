Хабаровские рыбопромышленники освоили 345 тонн лосося с начала путины-2026

Напомним, что лососевая путина-2026 началась в Хабаровском крае 1 июня, пока — только на подзоне Приморье. С 15 июня открылся лов на реке Амур и Амурском лимане, а с 1 июля — стартует добыча ВБР в Северо-Охотоморской подзоне, куда входят Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.