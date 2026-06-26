Хабаровские рыбопромышленники освоили 345 тонн лосося с начала путины-2026

В Хабаровском крае, как и на всем Дальнем Востоке, набирает ход лососевая путина — регион удерживает третье место среди других субъектов ДФО по вылову водных биоресурсов. С начала июня промышленники подзоны Приморья освоили 345 тонн рыбы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Подвели и промежуточные итоги добычи рыбы с начала 2025 года. По данным комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края, общий объем вылова составил 231,9 тысячи тонн.
Весома доля освоенных водных биоресурсов традиционно приходится на минтай, его добычей занимаются шесть предприятий в Западно-Беринговоморской зоне. С января по май промышленники освоили 23,9 тысячи тонн — 62% от квоты. В подзонах Восточной Камчатки и Охотского моря компании добыли 13,2 тысячи тонн трески и палтуса с приловом ската.
С начала путины снизились показатели добычи нерестовой сельди: промышленники освоили 37,4 тысячи тонн — треть от квоты на 2026 год. Эксперты отмечают, что снижение вылова связано со сложными погодными условиями.
В скором времени рыбаки ожидают и стабилизации ситуации с добычей лосося. На данный момент трудности также вызывает погода: улучшение гидрометеоусловий приведет к росту вылова.
Напомним, что лососевая путина-2026 началась в Хабаровском крае 1 июня, пока — только на подзоне Приморье. С 15 июня открылся лов на реке Амур и Амурском лимане, а с 1 июля — стартует добыча ВБР в Северо-Охотоморской подзоне, куда входят Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.