Доля опрошенных молодых россиян, мечтающих о богатстве, за год выросла до 70%

Среди городов, жители которых чаще всего регулярно откладывают деньги, лидируют Астрахань (30%), Киров (28%), Омск и Тольятти (по 26%). Среди тех, кто пополняет накопления время от времени, наиболее высокие показатели зафиксированы в Барнауле (52%), Саратове и Томске (по 49%), а также Воронеже и Кемерове (по 48%).