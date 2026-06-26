Доля опрошенных молодых россиян, мечтающих о богатстве, за год выросла до 70%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Доля молодых россиян, которые связывают свои планы на ближайшие годы с достижением финансового благополучия, за год выросла до 70% с 51%, говорится в исследовании «Сберстрахования жизни» и «СберНПФ», подготовленном к «Инвест викенду» от «Сберинвестиций» (есть в распоряжении ТАСС).
«В 2026 году молодые люди стали чаще связывать планы на ближайшие пять лет с финансовым благополучием: о богатстве и достатке мечтают 70% респондентов (против 51% годом ранее)», — отмечается в исследовании.
Молодые россияне ставят перед собой достаточно высокие финансовые цели. Более половины опрошенных (54%) рассчитывают за пять лет накопить от 1 млн до 3 млн рублей. Еще 21% хотели бы сформировать капитал свыше 6 млн рублей, 15% — накопить от 4 млн до 5 млн рублей, а 10% — до 500 тыс. рублей.
«При этом откладывать деньги регулярно или периодически уже удаётся 49% россиян до 35 лет. Чтобы накопить несколько миллионов рублей, важно выработать устойчивую сберегательную привычку. Для этого нужен системный подход: определить горизонт, регулярность взносов и использовать портфельный подход — сочетать инструменты с разным сроком, уровнем риска и потенциальной доходностью под конкретную задачу», — указывает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
Среди городов, жители которых чаще всего регулярно откладывают деньги, лидируют Астрахань (30%), Киров (28%), Омск и Тольятти (по 26%). Среди тех, кто пополняет накопления время от времени, наиболее высокие показатели зафиксированы в Барнауле (52%), Саратове и Томске (по 49%), а также Воронеже и Кемерове (по 48%).
Наиболее популярным инструментом накоплений остаются банковские вклады и депозиты — ими пользуется 81% молодых людей, имеющих сбережения. Еще 11% готовы инвестировать в ценные бумаги, золото, программу долгосрочных сбережений или полисы страхования жизни. Около 10% рассматривают вложения в собственный бизнес.
Исследование проводилось в июне 2026 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В опросе приняли участие 11 тыс. респондентов. Как отмечают авторы исследования, выборка соответствует социально-демографической структуре населения страны.