Более 40% опрошенных россиян ждут снижения ипотечных ставок для покупки жилья

«Вместе с тем эксперты отмечают, что полностью отказываться от планов по приобретению недвижимости россияне не намерены. Более половины участников опроса заявили, что рассматривают покупку квартиры в перспективе ближайших двух-трех лет. Большинство покупателей продолжают следить за рынком, сравнивают предложения и ждут более комфортных условий по ипотеке. Потребность в улучшении жилищных условий никуда не исчезает, особенно у семей с детьми и молодых специалистов», — добавили аналитики СИК «Девелопмент-Юг».