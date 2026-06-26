Более 40% опрошенных россиян ждут снижения ипотечных ставок для покупки жилья

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Снижения ипотечных ставок для покупки нового жилья ждут более 40% россиян. Более половины участников опроса заявили, что рассматривают покупку квартиры в перспективе ближайших двух-трех лет, сообщили ТАСС по итогам проведенного исследования в компании «Девелопмент-Юг».
«Согласно данным исследования аналитического центра СИК “Девелопмент-Юг”, большинство россиян, желающих улучшить жилищные условия (около 72%), планируют выходить на сделку только после изменения рыночной ситуации. Снижения ипотечных ставок для покупки нового жилья ждут более 40% россиян. Еще 27% респондентов рассчитывают на снижение цен на жилье и считают, что рынок находится в стадии коррекции», — сказали в компании, уточнив, что опрос проводился на платформе VK среди 1,2 тыс. россиян старше 18 лет в городах-миллионниках.
При этом 18% россиян связывают откладывание решения о покупке квартиры со снижением собственных доходов. По их мнению, приобретение недвижимости станет актуальным после повышения зарплаты или появления дополнительных источников дохода. Еще 9% участников исследования сообщили, что предпочитают хранить средства на банковских вкладах, рассчитывая воспользоваться высокими ставками и вернуться к вопросу покупки жилья позднее.
«Вместе с тем эксперты отмечают, что полностью отказываться от планов по приобретению недвижимости россияне не намерены. Более половины участников опроса заявили, что рассматривают покупку квартиры в перспективе ближайших двух-трех лет. Большинство покупателей продолжают следить за рынком, сравнивают предложения и ждут более комфортных условий по ипотеке. Потребность в улучшении жилищных условий никуда не исчезает, особенно у семей с детьми и молодых специалистов», — добавили аналитики СИК «Девелопмент-Юг».