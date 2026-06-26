12 порывов за сезон — хватит: на Пушкинской и Фонтанной во Владивостоке меняют теплосети

На Пушкинской прямо сейчас меняют 450 метров труб большого диаметра, смонтировано уже 70% трубопровода. На Фонтанной, где изношенность сетей превышала 90% и каждый сезон фиксировалось до 12 порывов, протяженность ремонтируемого участка составит 472 метра. Эти работы выполнены более чем на треть и должны завершиться в три этапа до конца лета.