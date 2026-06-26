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12 порывов за сезон — хватит: на Пушкинской и Фонтанной во Владивостоке меняют теплосети

На Пушкинской и Фонтанной меняют километры изношенных сетей — трубам было более 50 лет.

Источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировал масштабную реконструкцию тепловых сетей во Владивостоке. В четверг, 25 июня, глава региона побывал на Пушкинской и Фонтанной, где меняют многолетние трубы. Обновление позволит обеспечить качественным теплоснабжением более 40 тысяч человек в Ленинском районе, а всего работы должны завершиться к началу отопительного сезона, сообщила пресс-служба правительства края.

«Сложностей в производстве работ нет, необходимые материалы закуплены, организован краевой штаб, мы готовы усилить бригады дополнительной техникой. Временные неудобства для жителей, связанные с ремонтом, позволят снизить аварийность во время отопительного сезона. На этих улицах в центре Владивостока трубы не менялись более 50 лет», — отметил Олег Кожемяко.

На Пушкинской прямо сейчас меняют 450 метров труб большого диаметра, смонтировано уже 70% трубопровода. На Фонтанной, где изношенность сетей превышала 90% и каждый сезон фиксировалось до 12 порывов, протяженность ремонтируемого участка составит 472 метра. Эти работы выполнены более чем на треть и должны завершиться в три этапа до конца лета.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, предприятия топливно-энергетического комплекса Приморья приступили к подготовке к зиме. В рамках этой работы АО «Примтеплоэнерго» реализует масштабную программу модернизации инфраструктуры теплоснабжения. Так, Примтеплоэнерго в рамках ремонтной программы планирует заменить порядка 35 километров тепловых сетей.