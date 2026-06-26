Вместе с бывшим Спортивным рынком во Владивостоке будут обновлять «Миллионку»

Неожиданностью стал проект КРТ в районе улицы Семёновской (0,9 Га) в зоне исторического квартала «Миллионка». Минарх уверяет, что это «пилотный проект для Владивостока, нацеленный на деликатное обновление исторического центра». Под реконструкцию попадают дома № 3а и № 5а, которые обещают не надстраивать и не расширять. Проект предусматривает расселение 0,26 тыс. кв. м жилья и снос незаконных построек. В этой зоне есть несколько зданий со статусом объекта культурного наследия. Большинство площадей — коммерческие, квартир почти не осталось.