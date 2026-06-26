Вместе с бывшим Спортивным рынком во Владивостоке будут обновлять «Миллионку»

КРТ в районе улицы Спортивной: новый проект и его недостатки
КРТ в районе улицы Спортивной на площади 14,8 Га предусматривает «формирование полноценного городского квартала» с «мощным социальным каркасом». В квартале будут построены:
детский сад на 115 мест;
комбинированное образовательное учреждение «школа + детский сад» на 515 учеников и 185 дошкольников;
физкультурно-оздоровительный комплекс;
благоустроенная набережная реки Объяснения.
Торговлю в этом месте обещают сохранить в виде рыночного комплекса, где будет реализовываться продукция приморских производителей. Не менее 7% от общего объёма возводимого жилья должны занимать коммерческие помещения и общественно-деловые объекты, что обеспечит новый микрорайон рабочими местами.
Общественный резонанс и критика проекта
Предыдущая версия проекта КРТ вызвала недовольство горожан, и общественный резонанс дошёл до прокуратуры. Надзорное ведомство изучило проект и забраковало его, отметив нехватку социальной инфраструктуры. Ближайшая общеобразовательная организация — лицей № 41 — рассчитан на 700 учеников, но по факту там обучается 1087 ребят. Новая школа покроет дефицит учебных мест, но для новых жителей «Спортивки» мест может не хватать.
Детских садов в окрестностях нового микрорайона четыре, но дефицит мест превышает сотню. После заселения новостроек мест детсадовцам может снова не хватать.
Предыдущий проект не предусматривал защиты от подтоплений, угрожающих микрорайону из-за реки Объяснения. Сейчас на реке ведутся дноуглубительные работы. Критиковались также проблемные инженерные коммуникации в зоне Спортивного рынка.
Проект КРТ в районе улицы Семёновской
Неожиданностью стал проект КРТ в районе улицы Семёновской (0,9 Га) в зоне исторического квартала «Миллионка». Минарх уверяет, что это «пилотный проект для Владивостока, нацеленный на деликатное обновление исторического центра». Под реконструкцию попадают дома № 3а и № 5а, которые обещают не надстраивать и не расширять. Проект предусматривает расселение 0,26 тыс. кв. м жилья и снос незаконных построек. В этой зоне есть несколько зданий со статусом объекта культурного наследия. Большинство площадей — коммерческие, квартир почти не осталось.