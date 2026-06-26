В 2025 году число административных дел за нарушения в экономике достигло 3,3 млн

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. 3,3 млн административных дел о нарушениях в сфере экономики были возбуждены в 2025 году, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Число граждан, привлеченных к административной ответственности за нарушения в сфере экономики, в 2025 году выросло в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом и достигло 509 тыс. человек. Уточняется, что общая сумма назначенных штрафов достигла 13,5 млрд рублей.
Кроме того, количество привлеченных к ответственности должностных лиц увеличилось на 22%, до 371 тыс. Число юридических лиц, подвергшихся штрафам, выросло в 1,6 раза, до 272 тыс., а предпринимателей без образования юридического лица, включая индивидуальных предпринимателей, — в 2,3 раза, до 219 тыс.
Наибольшее число дел пришлось на МВД и ФНС — 1,5 млн и 760 тыс. соответственно.
Кроме того, увеличилось количество экономических преступлений. По данным МВД, за январь — май 2026 года правоохранительные органы выявили почти 60 тыс. таких случаев, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Общий ущерб составил 231,3 млрд рублей, при этом 73% возбужденных дел относятся к категории тяжких.