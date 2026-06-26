В 2025 году число административных дел за нарушения в экономике достигло 3,3 млн

Кроме того, увеличилось количество экономических преступлений. По данным МВД, за январь — май 2026 года правоохранительные органы выявили почти 60 тыс. таких случаев, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Общий ущерб составил 231,3 млрд рублей, при этом 73% возбужденных дел относятся к категории тяжких.