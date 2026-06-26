Новый вид вкладов: чем он отличается от обычного депозита

Однако, чтобы договор жилищных сбережений был действительно конкурентоспособным, ставка по нему должна быть как минимум не ниже, чем по сопоставимым пополняемым депозитам. Иначе мотивация размещать деньги на долгий срок с ограничениями будет минимальной.