Новый вид вкладов: чем он отличается от обычного депозита

Новый финансовый инструмент для накопления средств на покупку квартиры или строительство дома
ИА DEITA.RU сообщает о новом финансовом инструменте, который позволит россиянам целенаправленно копить средства на покупку квартиры или строительство дома.
Механизм работы
Механизм предполагает взаимные обязательства: при размещении средств банк гарантирует вкладчику последующую выдачу ипотечного кредита, если тот соответствует условиям банка.
Минимальный срок размещения составит три года.
Деньги можно будет забрать раньше без потери процентов:
через год, если они пойдут на оплату жилья;
через полтора года в иных целях.
Вклады будут пополняемыми.
Вносить средства смогут не только сами вкладчики, но и третьи лица.
Преимущества
Ключевым преимуществом станет повышенная страховая защита до 10 млн рублей, что значительно превышает стандартный лимит для депозитов в 1,4 млн.
По мнению руководителя направления экспертной аналитики портала «Банки.ру» Инны Солдатенковой, именно расширенное покрытие повышает доверие к инструменту и делает его привлекательным для накопления значительных сумм на длительном горизонте.
Это позволяет гражданам размещать крупные суммы в одном банке вместо их дробления между разными организациями, делая жилищный вклад основным способом сбора денег на первоначальный взнос по ипотеке и стимулируя переход к более длительным стратегиям накопления.
Конкурентоспособность
Однако, чтобы договор жилищных сбережений был действительно конкурентоспособным, ставка по нему должна быть как минимум не ниже, чем по сопоставимым пополняемым депозитам. Иначе мотивация размещать деньги на долгий срок с ограничениями будет минимальной.
Эксперт уверена, что в текущих реалиях ставки по таким продуктам должны находиться на двузначном уровне, чтобы оставаться привлекательными для вкладчиков.