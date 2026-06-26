Минпромторг выделит 1,43 млрд рублей для производства микроэлектроники

Согласно документам, создаваемая установка должна обеспечивать автоматическое выполнение операций травления, очистки и сушки кремниевых пластин диаметром 100, 150 и 200 мм, используемых при производстве микроэлектроники. Оборудование должно обрабатывать не менее 100 пластин за один цикл и работать как минимум с восемью различными химическими реагентами и деонизированной водой, включая автоматический выбор реагента.