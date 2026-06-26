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Россия направит миллиарды на создание оборудования для микросхем

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направит свыше 1,43 млрд рублей на разработку отечественной автоматизированной установки для жидкостной химической обработки кремниевых пластин.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направит свыше 1,43 млрд рублей на разработку отечественной автоматизированной установки для жидкостной химической обработки кремниевых пластин. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

Согласно конкурсной документации, новое оборудование предназначено для выполнения операций травления, очистки и сушки кремниевых пластин диаметром 100, 150 и 200 миллиметров, применяемых при производстве микроэлектроники.

Проект предусматривает создание полностью автоматизированной установки, способной обрабатывать не менее 100 пластин за один цикл. Кроме того, оборудование должно поддерживать работу как минимум с восемью различными химическими реагентами и деонизированной водой, а также автоматически выбирать необходимый реагент для технологического процесса.

Одним из обязательных требований является использование ключевых узлов и компонентов российского производства. Применение зарубежных комплектующих допускается только после согласования с заказчиком.

Завершить выполнение работ планируется до 30 ноября 2029 года. Победитель конкурса был определен 19 июня, однако сведения о компании-исполнителе в Единой информационной системе в сфере закупок не раскрываются.

Как следует из опубликованных материалов закупки, разработка финансируется в рамках государственного заказа. После завершения работ установка должна быть готова к использованию в производственных процессах, связанных с выпуском отечественной микроэлектронной продукции.

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