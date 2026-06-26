Россия направит миллиарды на создание оборудования для микросхем

Проект предусматривает создание полностью автоматизированной установки, способной обрабатывать не менее 100 пластин за один цикл. Кроме того, оборудование должно поддерживать работу как минимум с восемью различными химическими реагентами и деонизированной водой, а также автоматически выбирать необходимый реагент для технологического процесса.