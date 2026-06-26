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Инфляция в Красноярском крае в мае выросла на 0,37%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в мае потребительские цены выросли на 0,37% по сравнению с апрелем. По данным Росстата, годовая инфляция в регионе ускорилась до 5,90%, превысив общероссийский показатель, который составил 5,31%.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в мае потребительские цены выросли на 0,37% по сравнению с апрелем. По данным Росстата, годовая инфляция в регионе ускорилась до 5,90%, превысив общероссийский показатель, который составил 5,31%.

Наиболее заметный рост цен в мае был зафиксирован в сфере услуг. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась незначительно, а цены на продукты питания в среднем не изменились.

Как отмечают в Центральном банке России, на динамику инфляции повлияли разнонаправленные факторы. С одной стороны, производители и поставщики отдельных продуктов питания продолжили переносить в стоимость товаров возросшие расходы на производство и логистику, что способствовало ускорению роста цен. С другой стороны, охлаждение потребительского спроса и укрепление курса рубля сдерживали подорожание ряда непродовольственных товаров и услуг.

В целом по России инфляция в мае продолжила замедляться. По данным Росстата, годовой рост цен снизился до 5,31%. Месячный прирост цен с исключением сезонности замедлился до 1,8% в пересчете на год.