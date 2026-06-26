Инфляция в Красноярском крае в мае выросла на 0,37%

Как отмечают в Центральном банке России, на динамику инфляции повлияли разнонаправленные факторы. С одной стороны, производители и поставщики отдельных продуктов питания продолжили переносить в стоимость товаров возросшие расходы на производство и логистику, что способствовало ускорению роста цен. С другой стороны, охлаждение потребительского спроса и укрепление курса рубля сдерживали подорожание ряда непродовольственных товаров и услуг.