Зачем Казахстан взял кредит на 11 лет, объяснил аналитик

Представьте, что у вас есть вклад в банке под 10% годовых. Вам нужны деньги на покупку автомобиля, и вы можете снять их с вклада. Однако салон предлагает вам льготный кредит на этот автомобиль под 4%. В этом случае выгоднее взять кредит, потому что вы сможете заработать на разнице между процентными ставками.