Зачем Казахстан взял кредит на 11 лет, объяснил аналитик

17 июня 2026 года: Казахстан привлекает займы для устойчивого роста
В мажилисе были ратифицированы два соглашения о займе, направленных на поддержку устойчивого экономического роста Казахстана:
Заем с Международным банком реконструкции и развития (МБРР):
Сумма: 92,3 млрд японских йен.
Срок: 11 лет, включая 5-летний льготный период.
Заем с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ):
Сумма: 62,4 млрд японских йен.
Срок: 11 лет, включая 5-летний льготный период.
Финансирование по обоим соглашениям направлено на поддержание устойчивости экономики в рамках утвержденного дефицита республиканского бюджета.
Зачем Казахстану кредиты, если есть Национальный фонд?
Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале FINANCE.kz объясняет, что государственные займы, такие как эти, относятся к категории «хороших долгов». Они имеют выгодные условия и позволяют получить доступ к финансированию на более выгодных условиях, чем использование резервов Национального фонда.
Пример «хорошего долга»:
Представьте, что у вас есть вклад в банке под 10% годовых. Вам нужны деньги на покупку автомобиля, и вы можете снять их с вклада. Однако салон предлагает вам льготный кредит на этот автомобиль под 4%. В этом случае выгоднее взять кредит, потому что вы сможете заработать на разнице между процентными ставками.
Цифры подтверждают выгоду займов:
По итогам 2025 года Национальный фонд заработал 8,7 млрд долларов инвестиционного дохода, что составляет около 8% годовых.
Займы у Всемирного банка, Азиатского банка развития (АБР) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Казахстан привлекает под ставки около 2−3% годовых.
Таким образом, государство занимает деньги под 2−3%, а Национальный фонд зарабатывает 7−8% — такой подход оказывается выгодным.
Преимущества займов у международных институтов развития:
Технические консультации и международные стандарты.
Доступ к экспертизе.
Защита от коррупции.
Однако важно помнить, что заем может стать «плохим» для государства, если кредитные средства используются не на развитие инфраструктуры, здравоохранение или образование, а на финансирование дефицита бюджета.