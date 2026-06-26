Предприятия «Сибирского бетона» готовы к строительному сезону-2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ООО «Сибирский бетон» (дочернее общество АО «ХК “Сибцем”) завершило подготовку к строительному сезону-2026: в подразделениях компании, расположенных в городах Новосибирск, Красноярск и Кемерово, сформированы запасы сырья, проведены плановые ремонты, мероприятия по техническому обслуживанию оборудования, автотранспорта.
На производственных участках предприятия выполнены ремонтные и наладочные работы на бетоносмесительных установках, проверено техническое состояние силосов для хранения цемента.
Завершены значимые для компании инвестиционные проекты. Так, на производственном участке № 3 новосибирского подразделения введена в эксплуатацию комплектная трансформаторная подстанция наружной установки. Ее запуск позволяет обеспечить бесперебойное функционирование технологического оборудования.
Кроме того, два современных планетарных смесителя заменили устаревшие тарельчатые аналоги на производственных площадках в Красноярске и Новосибирске. Применение мощных универсальных агрегатов помогает добиться получения однородных смесей разного состава и назначения, что гарантирует их стабильные качественные характеристики.
В ассортименте ООО «Сибирский бетон» — свыше 500 номенклатур продукции. К началу строительного сезона компания зарегистрировала декларации о ее соответствии требованиям государственных стандартов. Документы подтверждают, что тяжелые и мелкозернистые смеси, выпускаемые предприятием как бетон товарный (бетон готовый для заливки), отвечают нормам" 7473–2010" «Смеси бетонные. Технические условия», а строительные растворы —" 58766–2019" «Растворы строительные. Общие технические условия».
Сегодня продукция компании отгружается для возведения жилья, объектов транспортной и социальной инфраструктуры. Смеси на стройплощадки доставляют собственные автобетоносместители компании. Всего в парке предприятия — 65 единиц транспорта (автобетоносмесителей, погрузчиков, тягачей, цементовозов, самогрузов).
«На протяжении 20 лет “Сибирский бетон” остается одним из ведущих поставщиков высококачественных бетонов и растворов в Сибирском федеральном округе. В настоящее время компания объединяет 11 заводов общей производительностью более 840 кубических метров в час, они функционируют всесезонно и круглосуточно, — рассказывает управляющий директор ООО “Сибирский бетон” Александр Мезенцев. — Мы готовы в полной мере обеспечивать клиентов продукцией, однако в условиях существенного замедления темпа строительных работ спрос на нее падает. В январе-апреле текущего года произведено 41,4 тыс. кубических метров смесей, что на 46% меньше аналогичного показателя 2025-го. Надеемся, летние месяцы сгладят негативные тенденции на рынке и потребление бетонов вырастет».