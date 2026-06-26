Предприятия «Сибирского бетона» готовы к строительному сезону-2026

«На протяжении 20 лет “Сибирский бетон” остается одним из ведущих поставщиков высококачественных бетонов и растворов в Сибирском федеральном округе. В настоящее время компания объединяет 11 заводов общей производительностью более 840 кубических метров в час, они функционируют всесезонно и круглосуточно, — рассказывает управляющий директор ООО “Сибирский бетон” Александр Мезенцев. — Мы готовы в полной мере обеспечивать клиентов продукцией, однако в условиях существенного замедления темпа строительных работ спрос на нее падает. В январе-апреле текущего года произведено 41,4 тыс. кубических метров смесей, что на 46% меньше аналогичного показателя 2025-го. Надеемся, летние месяцы сгладят негативные тенденции на рынке и потребление бетонов вырастет».