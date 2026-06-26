150 сотрудников алматинского метрополитена заявили, что их хотят оставить без работы

Около 150 сотрудников алматинского метрополитена заявили, что их намерены сократить из-за автоматизации части процессов.
«У нас полностью штат операторов-кассиров попадает под сокращение. На стаж не смотрят. Просто мою должность убирают. У меня такой возраст уже, то есть я 15 лет проработала уже, соответственно, в этом возрасте меня уже никто на работу не возьмет. Я планировала и хочу остаться доработать», — говорит сотрудница ГКП «Метрополитен» Татьяна Николаева.
Сотрудницы заявили, что их якобы не предупредили заранее в письменном виде. Они утверждают, что по закону их должны были уведомить о сокращении как минимум за месяц.
«Если они не видят нашу работу, пусть придут посмотрят. Хронометрах проверят. Пускай видят, как люди работают, сколько трудимся. Они говорят: оптимизация, модернизация, но это же надо хронометрах провести, посмотреть, провести инструкцию. Почему они оставляют пришедших вчера, своих оставляют, а которых работают по 15 лет, сокращают», — говорит Жания Айтабаева.
В пресс-службе ГКП «Метрополитен» объяснили, что предприятие, как и большинство метрополитенов СНГ, является государственным планово-убыточным предприятием.
«Утвержденный тариф в размере 120 тенге за провоз одного пассажира не покрывает фактические расходы предприятия, поэтому предусматриваются субсидии из местного государственного бюджета. Задачи по оптимизации расходов предприятия стоят на постоянной основе, в том числе за счет сокращения излишней штатной численности работников. Такая работа проводилась и в прежние годы, проводится и в этом году. При этом массового сокращения сотрудников не было никогда», — уточнили в предприятии.
Позже акимат сообщил телеканалу, что сокращения сотрудников метрополитена не будет.