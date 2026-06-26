150 сотрудников алматинского метрополитена заявили, что их хотят оставить без работы

«У нас полностью штат операторов-кассиров попадает под сокращение. На стаж не смотрят. Просто мою должность убирают. У меня такой возраст уже, то есть я 15 лет проработала уже, соответственно, в этом возрасте меня уже никто на работу не возьмет. Я планировала и хочу остаться доработать», — говорит сотрудница ГКП «Метрополитен» Татьяна Николаева.