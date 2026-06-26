Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

150 сотрудников алматинского метрополитена заявили, что их хотят оставить без работы

Около 150 сотрудников алматинского метрополитена заявили, что их хотят сократить из-за автоматизации процессов, передает NUR.KZ со ссылкой на Astanatv.kz.

Источник: Nur.kz

Около 150 сотрудников алматинского метрополитена заявили, что их намерены сократить из-за автоматизации части процессов.

«У нас полностью штат операторов-кассиров попадает под сокращение. На стаж не смотрят. Просто мою должность убирают. У меня такой возраст уже, то есть я 15 лет проработала уже, соответственно, в этом возрасте меня уже никто на работу не возьмет. Я планировала и хочу остаться доработать», — говорит сотрудница ГКП «Метрополитен» Татьяна Николаева.

Сотрудницы заявили, что их якобы не предупредили заранее в письменном виде. Они утверждают, что по закону их должны были уведомить о сокращении как минимум за месяц.

«Если они не видят нашу работу, пусть придут посмотрят. Хронометрах проверят. Пускай видят, как люди работают, сколько трудимся. Они говорят: оптимизация, модернизация, но это же надо хронометрах провести, посмотреть, провести инструкцию. Почему они оставляют пришедших вчера, своих оставляют, а которых работают по 15 лет, сокращают», — говорит Жания Айтабаева.

В пресс-службе ГКП «Метрополитен» объяснили, что предприятие, как и большинство метрополитенов СНГ, является государственным планово-убыточным предприятием.

«Утвержденный тариф в размере 120 тенге за провоз одного пассажира не покрывает фактические расходы предприятия, поэтому предусматриваются субсидии из местного государственного бюджета. Задачи по оптимизации расходов предприятия стоят на постоянной основе, в том числе за счет сокращения излишней штатной численности работников. Такая работа проводилась и в прежние годы, проводится и в этом году. При этом массового сокращения сотрудников не было никогда», — уточнили в предприятии.

Позже акимат сообщил телеканалу, что сокращения сотрудников метрополитена не будет.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше