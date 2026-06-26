Директор «Максим»: более 5 млн водителей такси могут работать вне правового поля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Свыше 5 млн водителей могут оставаться вне правового поля из-за требований закона о такси, вступившего в силу в 2023 году. Для решения проблемы предлагается установить отдельный правовой статус для самозанятых водителей, подрабатывающих перевозками на личных автомобилях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на выступление директора сервиса заказа такси «Максим» Максима Шушарина на Петербургском международном юридическом форуме.
По словам Шушарина, в «серой зоне» действуют более 11 тыс. чатов и сообществ в социальных сетях и мессенджерах, через которые пассажиры и водители договариваются о поездках. Их совокупная аудитория достигает около 23 млн человек.
Он связал уход части водителей в тень с требованиями закона о такси, который обязывает перевозчиков состоять в реестре, проходить регулярные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также использовать автомобили с опознавательным фонарем и цветографической схемой.
Как отмечает издание, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский разработал законопроект, предусматривающий отдельный правовой статус для водителей, подрабатывающих перевозками на личных автомобилях, и освобождение их от части требований закона о такси. Для согласования инициативы создана рабочая группа с участием представителей Минтранса, МВД и Минздрава, сообщила газете помощница депутата.
По ее словам, в Минздраве поддерживают инициативу, считая существующую систему прохождения медосмотров формальной. Аналогичную позицию, по словам помощника депутата, занимает Минтранс, тогда как с МВД согласовать законопроект пока не удалось.