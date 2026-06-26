Ростех начал серийное производство отечественных двигателей для «Суперджет»

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для самолётов «Суперджет-100», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О запуске силовой установки в серийное производство сообщил генеральный директор входящей в структуру Ростех «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов. Предприятие изготовило первые моторокомплекты для сборки авиационных двигателей. Их поставка на авиазавод и установка «Суперджет» запланированы в ближайшее время. Производственные мощности предприятия готовы к высокому темпу работ и будут выстроены с учетом потребностей заказчика.
Турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов. Отечественная силовая установка предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.
Соответствие двигателя требованиям и нормам летной годности подтвердило получение в июне 2026 года сертификата типа. Параллельно с проведением сертификационных испытаний на предприятии провели технологическую подготовку производства, выстроили эффективные связи для поставки комплектующих. Для модернизации и ускорения процесса производства, в эксплуатацию ввели около 100 единиц современных станков и установок, приобрели необходимый режущий и контрольный инструмент.
— Наши двигателестроители сделали то, что еще недавно казалось невозможным: всего за шесть лет, то есть вдвое быстрее общемировой практики, создали новый отечественный авиационный двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета «Суперджет». При разработке новой силовой установки были внедрены 17 принципиально новых технологий. Сейчас стоит задача выйти на ритмичное серийное производство двигателей, — отметили в Ростехе.
Напомним: ближнемагистральный самолет Superjet 100 производят в Хабаровском крае на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. О готовности приобрести лайнер уже заявил ряд стран мира.
Президент России Владимир Путин 24 июня посетил Лётно-исследовательский институт имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском. Глава государства осмотрел парк техники и провел совещание о развитии отечественной авиации. ТАСС собрал ключевые заявления Владимира Путина.
Президент РФ отметил, что Россия в результате санкционного давления смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги.
Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов доказывает суверенитет государства, Россия в числе немногих таких стран, отметил президент. Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов — один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны.
У новых российских самолетов — МС-21, SSJ-100 и Ил-114 — «уровень очень хороший». Западные санкции сдвинули вправо на два года программу МС-21, но российские компании справились.
Отечественный самолет Superjet стал даже лучше после полного импортозамещения.
— Более того, мне вот сейчас пилоты говорят: улучшили. Не просто воспроизвели то, что было, что вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики, — это очень хорошо, — отметил Владимир Путин.
Задача государства, авиакомпаний и авиапромышленности — «создать условия для наращивания объема пассажирских авиаперевозок, для повышения безопасности и комфортности перелетов». Необходимо наращивать имеющиеся компетенции и технологический потенциал в авиастроении, поставки авиатехники собственного производства.
Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на поставку отечественной техники. «По сути речь идет об огромном долгосрочном заказе, которым должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолетов и освоении новых линеек воздушных судов».