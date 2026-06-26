Спишут ли микрокредит, если МФО обанкротится в Казахстане

Оформляя микрозаем, казахстанцы обязаны вернуть всю сумму вместе с процентами. Однако, если микрофинансовая организация (МФО) прекратила свою деятельность, может возникнуть ощущение, что долги больше не нужно отдавать. Это не так.
Как напоминает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, лишение лицензии МФО не аннулирует задолженность. Обязательства по микрокредиту остаются у заемщика перед организацией или новым кредитором, которому переданы права по договору.
С начала 2026 года в Казахстане добровольно закрылось семь микрофинансовых организаций, и еще одна была ликвидирована принудительно. Однако это не означает, что закрытые МФО теряют право требовать возврат микрокредитов. В течение 24 месяцев кредитный портфель остается у них. Они могут принимать платежи, взыскивать задолженность и начислять проценты, предусмотренные договором.
По истечении двух лет права требования могут быть переданы или уступлены другим организациям. Проще говоря, если МФО закрылась, ее клиенты все равно должны погасить долги, но уже перед той организацией, которая получила права на микрозаймы.