Спишут ли микрокредит, если МФО обанкротится в Казахстане

С начала 2026 года в Казахстане добровольно закрылось семь микрофинансовых организаций, и еще одна была ликвидирована принудительно. Однако это не означает, что закрытые МФО теряют право требовать возврат микрокредитов. В течение 24 месяцев кредитный портфель остается у них. Они могут принимать платежи, взыскивать задолженность и начислять проценты, предусмотренные договором.