Основной объем работ на Нефтеветке во Владивостоке завершат к сентябрю

Контракт на ремонт этого участка был заключён в конце мая. Общая стоимость работ составляет более 263 млн рублей, финансирование выделено из городского и краевого бюджетов при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко. Изначально мэрия планировала начать ремонт «с наступлением положительных температур» и завершить к 1 сентября, однако после конкурсных процедур сроки сдвинулись на середину ноября. Подрядчику, согласно проектной документации, предстоит не только уложить асфальт, но и расширить земляное полотно, укрепить обочины, установить бортовые камни, барьерные и пешеходные ограждения, заменить дорожные знаки и нанести разметку холодным пластиком, а также отремонтировать сопряжение мостового сооружения и восстановить инженерные коммуникации.