Основной объем работ на Нефтеветке во Владивостоке завершат к сентябрю

Ремонт четырёхкилометрового участка дороги-дублёра на Нефтеветке, который свяжет «Кунгасный» и «Моргородок», идёт по утверждённому плану. Сейчас подрядчик — АО «СпецСУ» — ведёт подготовку основания и формирует подпорные стены. Как сообщили в администрации Владивостока, основной объём работ, включая укладку асфальта, рассчитывают выполнить к началу осени.
«Это один из важных дорожных объектов этого года. Подрядчик работает в соответствии с графиком, специалисты управления регулярно выезжают на место и контролируют качество и организацию работ. Основной объём работ, включая устройство дорожного основания и укладку асфальтобетонного покрытия, планируется завершить до сентября», — отметил заместитель начальника управления дорог Юрий Трунов.
По его словам, после этого подрядчик приступит к установке барьерного ограждения, дорожных знаков, нанесению разметки и другим мероприятиям по организации дорожного движения.
Подрядчик начал ремонт дороги-дублера проспекта 100-летия на Нефтеветке во Владивостоке.
Сейчас дорожники ведут земляные работы в районе нефтебазы, впереди — ливнёвки, подпорные стены и укладка асфальта.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, старт ремонту был дан 15 июня. Дорога на Нефтеветке долгие годы оставалась грунтовой, но пользовалась большой популярностью у автомобилистов как альтернативный маршрут проспекту 100-летия Владивостока.
Контракт на ремонт этого участка был заключён в конце мая. Общая стоимость работ составляет более 263 млн рублей, финансирование выделено из городского и краевого бюджетов при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко. Изначально мэрия планировала начать ремонт «с наступлением положительных температур» и завершить к 1 сентября, однако после конкурсных процедур сроки сдвинулись на середину ноября. Подрядчику, согласно проектной документации, предстоит не только уложить асфальт, но и расширить земляное полотно, укрепить обочины, установить бортовые камни, барьерные и пешеходные ограждения, заменить дорожные знаки и нанести разметку холодным пластиком, а также отремонтировать сопряжение мостового сооружения и восстановить инженерные коммуникации.