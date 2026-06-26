Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основной объем работ на Нефтеветке во Владивостоке завершат к сентябрю

Укладку асфальта на дублёре проспекта 100-летия планируют закончить в ближайшие три месяца.

Источник: PrimaMedia.ru

Ремонт четырёхкилометрового участка дороги-дублёра на Нефтеветке, который свяжет «Кунгасный» и «Моргородок», идёт по утверждённому плану. Сейчас подрядчик — АО «СпецСУ» — ведёт подготовку основания и формирует подпорные стены. Как сообщили в администрации Владивостока, основной объём работ, включая укладку асфальта, рассчитывают выполнить к началу осени.

«Это один из важных дорожных объектов этого года. Подрядчик работает в соответствии с графиком, специалисты управления регулярно выезжают на место и контролируют качество и организацию работ. Основной объём работ, включая устройство дорожного основания и укладку асфальтобетонного покрытия, планируется завершить до сентября», — отметил заместитель начальника управления дорог Юрий Трунов.

По его словам, после этого подрядчик приступит к установке барьерного ограждения, дорожных знаков, нанесению разметки и другим мероприятиям по организации дорожного движения.

Подрядчик начал ремонт дороги-дублера проспекта 100-летия на Нефтеветке во Владивостоке.

Сейчас дорожники ведут земляные работы в районе нефтебазы, впереди — ливнёвки, подпорные стены и укладка асфальта.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, старт ремонту был дан 15 июня. Дорога на Нефтеветке долгие годы оставалась грунтовой, но пользовалась большой популярностью у автомобилистов как альтернативный маршрут проспекту 100-летия Владивостока.

Контракт на ремонт этого участка был заключён в конце мая. Общая стоимость работ составляет более 263 млн рублей, финансирование выделено из городского и краевого бюджетов при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко. Изначально мэрия планировала начать ремонт «с наступлением положительных температур» и завершить к 1 сентября, однако после конкурсных процедур сроки сдвинулись на середину ноября. Подрядчику, согласно проектной документации, предстоит не только уложить асфальт, но и расширить земляное полотно, укрепить обочины, установить бортовые камни, барьерные и пешеходные ограждения, заменить дорожные знаки и нанести разметку холодным пластиком, а также отремонтировать сопряжение мостового сооружения и восстановить инженерные коммуникации.