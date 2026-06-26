Почти 20 своих офисов в Красноярском крае Сбер обновит до конца 2026 года

Почти 20 офисов Сбера в Красноярском крае заработают в обновленном формате в 2026 году. Горожане уже успели оценить новые зоны обслуживания в 29 офисах края, которые перестроили в новый формат. Отделения банка стали более открытыми и удобными для посетителей, в том числе для маломобильных, большую часть услуг можно получить в любой удобной локации. В большинстве таких офисов появились игровая зона для детей и кофе-пойнт.
Клиенты офисов Сбера могут получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера. Также во многих отделениях представлены устройства умного дома Sber. Особое внимание уделяется комфорту. Клиентов порадуют обновленные зоны ожидания и консультаций, улучшенная навигация, современное оборудование позволяет обслуживать клиентов быстрее.
В конце июня заработал обновленный на Свободном, 46. Работа по обновлению офисов продолжится и 2027 году.
«В Красноярском крае Сбер продолжит обновлять офисные пространства и обеспечивать максимально комфортные условия обслуживания. Сегодня наши отделения — это не просто место, где можно снять наличные, открыть вклад или взять кредит, это также возможность для знакомства с новыми технологиями и цифровыми сервисами. Кроме того, сотрудники наших офисов — надежные помощники для населения, помогают предотвращать мошеннические действия, что сегодня особенно актуально. Развивая наши офисы и наши подходы, мы развиваем город и помогаем горожанам, идём в ногу со временем», — сообщил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.16+