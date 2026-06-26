Почти 20 своих офисов в Красноярском крае Сбер обновит до конца 2026 года

«В Красноярском крае Сбер продолжит обновлять офисные пространства и обеспечивать максимально комфортные условия обслуживания. Сегодня наши отделения — это не просто место, где можно снять наличные, открыть вклад или взять кредит, это также возможность для знакомства с новыми технологиями и цифровыми сервисами. Кроме того, сотрудники наших офисов — надежные помощники для населения, помогают предотвращать мошеннические действия, что сегодня особенно актуально. Развивая наши офисы и наши подходы, мы развиваем город и помогаем горожанам, идём в ногу со временем», — сообщил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.16+