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Поставки арбузов в Омскую область выросли более чем в четыре раза

Омские таможенники зафиксировали резкий рост ввоза сезонных фруктов: в регион поступило свыше 1 тысячи тонн арбузов.

Источник: Om1 Омск

В мае-июне 2026 года в Омскую область значительно увеличились поставки арбузов. По данным омских таможенников, в регион ввезено более 1 тыс. тонн этой продукции — это более чем в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Помимо арбузов, в регион продолжают поступать и другие сезонные фрукты. За последний месяц оформлено 152 тонны черешни и 140 тонн абрикосов.

Основным поставщиком плодоовощной продукции остаётся Узбекистан. Также в Омскую область фрукты и овощи поступают из Китая и Туркменистана.

Всего с мая 2026 года таможенники проконтролировали ввоз более 3,6 тыс. тонн плодоовощной продукции. На фоне роста объёмов площадь одного из складов временного хранения увеличили почти на 2,8 тыс. квадратных метров — это примерно на треть больше прежних показателей.

По словам начальника таможенного поста Сергея Дурасова, летом традиционно возрастает поток скоропортящихся товаров, и расширение инфраструктуры позволяет ускорить их обработку и обеспечить бесперебойные поставки.