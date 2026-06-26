Поставки арбузов в Омскую область выросли более чем в четыре раза

В мае-июне 2026 года в Омскую область значительно увеличились поставки арбузов. По данным омских таможенников, в регион ввезено более 1 тыс. тонн этой продукции — это более чем в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Помимо арбузов, в регион продолжают поступать и другие сезонные фрукты. За последний месяц оформлено 152 тонны черешни и 140 тонн абрикосов.
Основным поставщиком плодоовощной продукции остаётся Узбекистан. Также в Омскую область фрукты и овощи поступают из Китая и Туркменистана.
Всего с мая 2026 года таможенники проконтролировали ввоз более 3,6 тыс. тонн плодоовощной продукции. На фоне роста объёмов площадь одного из складов временного хранения увеличили почти на 2,8 тыс. квадратных метров — это примерно на треть больше прежних показателей.
По словам начальника таможенного поста Сергея Дурасова, летом традиционно возрастает поток скоропортящихся товаров, и расширение инфраструктуры позволяет ускорить их обработку и обеспечить бесперебойные поставки.