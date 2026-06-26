Новосибирцы смогут заверять сделки с недвижимостью по лицу и голосу с 1 июля

В России с 1 июля появится новый способ оформления электронных сделок с недвижимостью — с использованием биометрической идентификации. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, речь идёт не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки, а о Единой биометрической системе, где используются изображение лица и запись голоса. При дистанционной сделке система сверит человека с заранее зарегистрированными данными и подтвердит, что документы подписывает именно та сторона, которая указана в договоре.