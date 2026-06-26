Новосибирцы смогут заверять сделки с недвижимостью по лицу и голосу с 1 июля

В России с 1 июля появится новый способ оформления электронных сделок с недвижимостью — с использованием биометрической идентификации. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, речь идёт не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки, а о Единой биометрической системе, где используются изображение лица и запись голоса. При дистанционной сделке система сверит человека с заранее зарегистрированными данными и подтвердит, что документы подписывает именно та сторона, которая указана в договоре.
Якубовский подчеркнул, что биометрия не заменяет усиленную электронную подпись, а работает вместе с ней как дополнительный уровень проверки. При этом механизм должен охватывать всех участников сделки, иначе смысл защиты теряется. «Биометрия может стать дополнительным барьером против мошенничества. Она позволит точнее подтвердить, что сделку совершает именно собственник или сторона договора, а не лицо, получившее доступ к документам или электронной подписи», — отметил депутат.
Нововведение, по его словам, правильное и своевременное: рынок недвижимости становится всё более цифровым, и задача государства — сделать сервисы удобными и безопасными. При этом биометрия — не обязанность, а дополнительная возможность. Все привычные формы — МФЦ, нотариат и другие — сохранятся. Россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя способ оформления сделок.