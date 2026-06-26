Пенсионерам новых регионов РФ направят еще 6,3 млрд рублей

По данным правительства, речь идет не о разовой точечной выплате, а о продолжении отдельного механизма поддержки жителей новых субъектов. Мишустин отметил, что в прошлом и текущем году на эти цели уже было выделено свыше 33 млрд рублей. Новый транш должен обеспечить выплаты именно в третьем квартале, когда региональным бюджетам требуется дополнительное покрытие социальных расходов.