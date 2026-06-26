Пенсионерам новых регионов РФ направят еще 6,3 млрд рублей

Правительство РФ дополнительно направит более 6,3 млрд рублей на пенсионное обеспечение жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Деньги выделят из федерального бюджета, чтобы в третьем квартале обеспечить выплаты пенсий, назначенных по региональному законодательству.
Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение было объявлено на заседании кабмина 25 июня. Средства передадут субъектам в форме дотаций, то есть регионы получат финансирование под конкретную социальную задачу — закрытие пенсионных обязательств перед гражданами.
По данным правительства, речь идет не о разовой точечной выплате, а о продолжении отдельного механизма поддержки жителей новых субъектов. Мишустин отметил, что в прошлом и текущем году на эти цели уже было выделено свыше 33 млрд рублей. Новый транш должен обеспечить выплаты именно в третьем квартале, когда региональным бюджетам требуется дополнительное покрытие социальных расходов.
Важное уточнение касается статуса пенсий: деньги направят на выплаты, которые назначены по региональному законодательству. Это означает, что федеральное финансирование закрывает переходный блок обязательств, возникший в процессе интеграции новых территорий в российскую правовую и бюджетную систему. Следующий этап зависит от исполнения распоряжения и доведения дотаций до регионов.
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